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Чи будуть відключення світла 20 серпня: прогноз «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чи будуть відключення світла 20 серпня: прогноз «Укренерго»
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
фото: glavcom.ua

«Укренерго» повідомило, в які години очікується дефіцит електроенергії

Завтра, 20 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».

З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень.

Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повертаються графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга.

Зокрема, сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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