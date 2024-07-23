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«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 23 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби

Сьогодні, 23 липня, світло українцям відключатимуть протягом всієї доби. У десяти областях до 14:00 скасована одна черга відключень. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Завдяки активізації роботи СЕС, до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях фото 1

Водночас, з 14:00 до 24:00 будуть діяти три черги відключень, що означає, що у половини українців в цей час не буде світла.

Також повідомляється, вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкт у північному регіоні. Знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей. На ранок залишаються без енергопостачання близько 25 тисяч побутових споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: Укренерго черга відключення світла

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