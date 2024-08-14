Окупанти атакували енергооб’єкти на півночі та півдні України

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти

Російські війська обстріляли та атакували безпілотниками українські енергооб'єкти

Сьогодні вранці росіяни обстріляли енергооб’єкт «Укренерго» у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Про це повідомляє «Укренерго».

Наразі в регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також вночі російські безпілотники атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні.

«Знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. На ранок енергоживлення всіх споживачів відновлене», – йдеться в повідомленні.

Крім того, через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях.

Як повідомлялося, у середу, 14 серпня, в Україні не будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що навіть, якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію.

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.