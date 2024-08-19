Відключення світла: «Укренерго» оновило графіки

ДТЕК повідомив, в які години очікується дефіцит електроенергії

ДТЕК за вказівкою «Укренерго» повідомляє: 19 серпня графіки відключень почнуться з 17:30 (замість 17:00) і триватимуть до 21:30 (замість 21:00).

Зокрема, діятиме одна черга відключень електроенергії.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повертаються графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга.

Нагадаємо, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.