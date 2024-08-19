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Відключення світла: «Укренерго» оновило графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: «Укренерго» оновило графіки
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
фото: glavcom.ua

ДТЕК повідомив, в які години очікується дефіцит електроенергії

ДТЕК за вказівкою «Укренерго» повідомляє: 19 серпня графіки відключень почнуться з 17:30 (замість 17:00) і триватимуть до 21:30 (замість 21:00).

Зокрема, діятиме одна черга відключень електроенергії.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повертаються графіки відключень світла. У вечірні години буде застосована одна черга.

Нагадаємо, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: ДТЕК Укренерго енергетика електроенергія відключення світла

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