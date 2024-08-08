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Чи будуть відключення світла 9 серпня: прогноз «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чи будуть відключення світла 9 серпня: прогноз «Укренерго»
9 серпня відключення застосовуватись не будуть
фото: glavcom.ua

Енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби

Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Укренерго».

«В разі зміни ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу. Зокрема, буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності. Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

Як повідомлялося, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: енергетика відключення світла електроенергія Укренерго

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