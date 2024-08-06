Чи будуть відключення світла 7 серпня: прогноз «Укренерго»

7 серпня відключення світла застосовуватись не будуть

«Укренерго» рекомендує використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00

У середу, 7 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. Про це повідомляє «Укренерго».

Енергетики радять користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Натомість сьогодні, 6 серпня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Зазначимо, українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.