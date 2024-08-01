Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укренерго» скасувало відключення світла на 2 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укренерго» скасувало відключення світла на 2 серпня
2 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» закликає українців користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

 

Завтра, 2 серпня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

«При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково», – зазначила у компанії. 

2 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані
2 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані
інфографіка «Укренерго»

Також «Укренерго» закликає українців користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, в українській енергосистемі наразі найкраща ситуація спостерігається у денні години – з 11:00 до 15:00. На додачу до інших потужностей в цей час ефективно працюють сонячні електростанції. Тому «Укренерго» закликає використовувати енергозатратні прилади у денні години. 

Нагадаємо, раніше член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що наступні декілька місяців для України можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла. 

Читайте також: Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
Теги: Юрій Бойко Укренерго відключення обмеження відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві зареєстровано 477 випадків хворих на гепатит
У Києві зафіксовано вдвічі більше випадків вірусних гепатитів за пів року
28 липня, 02:23
Масштабні проблеми з електрикою у РФ тривають уже третій день після збою на Ростовській атомній електростанції (АЕС) 16 липня
Третій день поспіль росіяни сидять без світла після збою на Ростовській АЕС
19 липня, 15:58
Через аномальну спеку в Україні споживання світла досягло максимальної позначки
Споживання електроенергії досягло максимуму – «Укренерго»
15 липня, 10:43
Наразі децентралізація енергетики продовжується, заявив Шмигаль
Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація в енергетиці
14 липня, 16:40
У серпні вийдуть із ремонту атомні енергоблоки, тож ситуація в українській енергосистемі має покращитися
Коли поменшає відключень світла: ексрадниця міністра енергетики назвала місяць
12 липня, 12:57
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру основному бізнес-партнеру Ігоря Коломойського 
ДБР повідомило про підозру мільярдеру Геннадію Боголюбову
9 липня, 11:36
«Енергетика не буде мати інвестицій, якщо на кожну інвестовану гривню не буде повернення капіталу», – підсумувала членкиня НКРЕКП
НКРЕКП запропонувало шляхи термінового вирішення боргової кризи на енергоринку
8 липня, 17:27
Споживання електроенергії кожної області розділено на шість черг
Посилення відключень світла 5 липня: «Укренерго» зробило заяву
5 липня, 10:34
У липні дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим
Стало відомо, коли покращиться ситуація в енергосистемі
3 липня, 16:09

Суспільство

«Укренерго» скасувало відключення світла на 2 серпня
«Укренерго» скасувало відключення світла на 2 серпня
Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання
Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання
Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
Один з регіонів Німеччини відмовився видавати чоловікам з України документи
Один з регіонів Німеччини відмовився видавати чоловікам з України документи
1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на магістратуру: як подати документи
1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на магістратуру: як подати документи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
35K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
14K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua