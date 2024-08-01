«Укренерго» скасувало відключення світла на 2 серпня

2 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані

«Укренерго» закликає українців користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

Завтра, 2 серпня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

«При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково», – зазначила у компанії.

2 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані інфографіка «Укренерго»

Також «Укренерго» закликає українців користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, в українській енергосистемі наразі найкраща ситуація спостерігається у денні години – з 11:00 до 15:00. На додачу до інших потужностей в цей час ефективно працюють сонячні електростанції. Тому «Укренерго» закликає використовувати енергозатратні прилади у денні години.

Нагадаємо, раніше член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що наступні декілька місяців для України можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла.