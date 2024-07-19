Ситуація в енергосистемі: міністр Галущенко повідомив гарні новини

Через ракетні удари країни-агресорки по енергетичних об’єктах, в Україні тривають відключення світла

Герман Галущенко: «Уже найближчим часом ситуація поліпшиться»

Ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду.

«Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую», – сказав Галущенко.

Він додав, що це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

«У нас побудована ремонтна кампанія таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це і всі строки адаптовані. Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити сроки там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки», – додав Галущенко.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.