Ситуація в енергосистемі: Галущенко потішив прогнозом

Глава Міненерго: «Ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися вже зараз. Це вже відбувається»

Cитуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону.

«Ситуація буде поліпшуватися вже зараз. Це вже відбувається. Але знову-таки – давайте теж розуміти, що війна триває. І, безумовно, масовані атаки очевидно будуть продовжуватися. Тому у війні дуже важко будувати прогнози», – зауважив очільник Міненерго.

Він порадив довіряти нашим енергетикам.

«Повірте, жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила. Навіть на третину того, що пройшли ми. Тому дуже важливо довіряти нашим енергетикам», – додав Галущенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, графіки відключень будуть застосовуватись з 17:00 до 23:00. А в неділю 28 липня графіки відключень діятимуть із 18:00 до 22:00.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.