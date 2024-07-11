Пережити відключення світла: як підготуватися до тривалих знеструмлень

Звикнути до тривалої відсутності електроенергії складно, але підготуватися– можливо

Відсутність електроенергії по декілька годин на добу створює суттєві незручності для всіх українців

Сьогодні кожна родина вимушена підлаштовувати свої буденні справи під графіки відключень. Звикнути до таких незручностей складно, але підготуватися – можливо.

YASNO нагадав прості поради, які допоможуть легше пережити період знеструмлень:

Завжди вчасно підживлюйте усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд на момент відключення світла.

Вдома тримайте запас їжі, яка не псується без холодильника та не потребує приготування (консерви, снеки, сухофрукти), а також запаси питної та технічної води.

Придбайте декілька ліхтариків, а ось свічки з міркувань безпеки краще не використовувати.

Після відключення світла вимкніть з розетки електроприлади. Це потрібно, аби вберегти техніку від стрибка напруги у момент відновлення електропостачання.

За можливості не відчиняйте холодильник, коли немає електроенергії, аби він не втрачав накопичений холод.

Якщо за графіком у найближчий час має бути відключення, краще уникати користування ліфтами.

Придбайте декілька сім-карт різних операторів. Це знадобиться у разі, якщо зв’язок одного з операторів буде недоступний.

Встановіть світлодіодні гірлянди або підсвітку у кімнатах. Також можна придбати лампочки з датчиком руху.

Тримайте певну суму грошей готівкою на випадок, якщо не будуть працювати банкомати та термінали.

Заздалегідь дізнайтеся, де знаходяться найближчі до вас заклади з генераторами, де можна буде підзарядити телефон та інші гаджети.

Нагадаємо, Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.