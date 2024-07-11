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Ситуація в енергосистемі почне покращуватися: прогноз від «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ситуація в енергосистемі почне покращуватися: прогноз від «Укренерго»
За словами голова правління «Укренерго», ситуацію з електроенергією не покращиться «магічним чином за один день чи одну годину»
фото з відкритих джерел

У вересні-жовтні області України зможуть бути без відключень

Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня. Про це повідомляє голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, ситуацію з електроенергією не покращиться «магічним чином за один день чи одну годину».

«Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі – ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували», – пояснив він

Натомість в серпні, за словами глави правління «Укренерго», ситуація буде ще трохи кращою, а у вересні-жовтні Україна має «непогані шанси уникати відключень».

«Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі», – сказав Кудрицький.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, обленерго застосовують обмеження споживання світла протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку. 

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

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Теги: енергетика відключення Укренерго електроенергія

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