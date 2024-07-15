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В одній з областей України застосовано аварійні відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В одній з областей України застосовано аварійні відключення світла
В Україні протягом всієї доби буде застосовано обмеження споживання електроенергії
фото: glavcom.ua

Причиною відключень світла стало недопущення перевантаження мереж обленерго

В окремих районах Харківщини застосовані аварійні відключення світла в мережах обленерго. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба, натомість в інших районах області діють планові графіки відключень.

«Причина – недопущення перевантаження мереж обленерго», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки.

Зазначимо, негода у Львові стала черговим випробуванням для енергетичної системи України. Через спеку виникли пожежі на двох енергетичних об'єктах на заході країни.

 Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань.

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Теги: Харківщина відключення енергетика електроенергія Укренерго

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