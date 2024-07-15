В одній з областей України застосовано аварійні відключення світла
Причиною відключень світла стало недопущення перевантаження мереж обленерго
В окремих районах Харківщини застосовані аварійні відключення світла в мережах обленерго. Про це повідомляє «Укренерго».
Як зазначає пресслужба, натомість в інших районах області діють планові графіки відключень.
«Причина – недопущення перевантаження мереж обленерго», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки.
Зазначимо, негода у Львові стала черговим випробуванням для енергетичної системи України. Через спеку виникли пожежі на двох енергетичних об'єктах на заході країни.
Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.
Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.
До слова, вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань.
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