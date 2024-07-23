Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»

Графіки відключень світла на 23 липня: де і коли не буде електроенергії Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури

З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень світла

24 липня графіки відключень світла будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 липня, світло українцям відключатимуть протягом всієї доби. У десяти областях до 14:00 скасована одна черга відключень.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.