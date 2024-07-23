Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»
Графіки відключень світла на 23 липня: де і коли не буде електроенергії Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
фото: glavcom.ua

З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень світла

24 липня графіки відключень світла будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 липня, світло українцям відключатимуть протягом всієї доби. У десяти областях до 14:00 скасована одна черга відключень.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Голова «Укренерго» повідомив, коли ситуація з електроенергією покращиться
Теги: відключення відключення світла енергетика електроенергія Укренерго Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях
«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях
Сьогодні, 11:39
За словами заступниці міністра соціальної політики кількість дітей в Україні щороку скорочується
На одну жінку припадає 0,9 дитини. Мінсоцполітики б'є на сполох
18 липня, 18:48
20 країн приєдналися і уклали безпекові договори з Україною
Договір Ukraine Compact: Байден повідомив деталі
12 липня, 04:35
МАГАТЕ ухвалили низку резолюцій
Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України
12 липня, 02:05
Міністр закордонних справ Біллстрьом: «Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen коли програма з F-16 буде завершена»
Швеція пояснила, чому зупинила передавання винищувачів Gripen Україні
11 липня, 09:15
В усіх регіонах україни, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням зараз приблизно однакова
Атака на енергооб’єкти на заході України: що буде з графіками відключень
10 липня, 09:58
Офіційні особи США публічно відмовилися обговорювати деталі спільного комюніке перед самітом, що стартує сьогодні, 9 липня
CNN: У проєкті комюніке шлях України до НАТО є «незворотнім»
9 липня, 08:53
Зозуля кує до спекотного і довгого літа
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 червня, 00:10
Графіки відключень застосовуватимуться протягом усієї доби
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 24 червня
23 червня, 21:41

Суспільство

Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 24 липня: графіки від «Укренерго»
Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
Скільки українців готові до територіальних поступок РФ: результати опитування
У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка
У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка
У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка для тих, хто вчасно оновив дані
У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка для тих, хто вчасно оновив дані
Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»
Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»
Які громадські організації отримали право забронювати 100% своїх працівників: список
Які громадські організації отримали право забронювати 100% своїх працівників: список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
53K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
44K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
33K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
32K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Сьогодні, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua