Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»

Із 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень

Завтра, 21 липня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що з 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.