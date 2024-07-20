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Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго»
Графіки відключень застосовуватимуться протягом усієї доби
фото: glavcom.ua

Із 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень

Завтра, 21 липня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що з 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Відключення світла 20 липня: графіки від «Укренерго» фото 1

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. 

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.

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Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

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