Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Тернопільщині перекинувся автобус із понад 40 прочанами (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Тернопільщині перекинувся автобус із понад 40 прочанами (фото)
Місце ДТП на Тернопільщині
фото: Нацполіція

До лікарні з травмами доправлено двох пасажирів

На Тернопільщині перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у транспортному засобі було понад 40 пасажирів. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

«Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 14 липня близько 8:00 ранку. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Тернопільського району», – зазначили правоохоронці.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет. Автобус перекинувся.

«В автобусі перебувала 41 особа, вони їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю. До лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється», – йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працюють правоохоронці, медики та рятувальники.

Місце ДТП на Тернопільщині
Місце ДТП на Тернопільщині
фото: Нацполіція

Нагадаємо, що в Запорізькій області водій авто збив військового, який ішов узбіччям дороги. Чоловік помер на місці.

Крім того, в Рівненській області 6 липня на автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися автоцистерна та мікроавтобус. Унаслідок ДТП загинуло 14 людей, серед загиблих – шестирічна дитина.

Теги: ДТП Тернопільщина аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту
Ситуація у Києві. Робіть щось, час не чекає
20 червня, 13:45
За попередньою інформацією, автобус врізався в водопропускну трубу
У Польщі перекинувся автобус «Київ-Варшава»: є постраждалі
20 червня, 12:03
Автобус, у якому їхали понад 50 українців, потрапив у ДТП в Румунії
У Румунії перевернувся автобус із українцями (відео)
22 червня, 09:46
Кривий Ріг накрила хмара їдкого диму
На Криворізькому коксохімічному заводі сталася аварія: місто накрила хмара їдкого диму
23 червня, 11:18
ДТП сталася на автодорозі «Східниця-Пісочна» поблизу села Солонське Дрогобицького району
На Львівщині велосипедистки збірної України постраждали у ДТП
27 червня, 12:50
Загорівся газорозподільчий вузол «Малий Маяк»
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15
Війна змінила розстановку сил у всьому Чорноморському регіоні, заявив Зеленський
Україна працює над новою стратегією на морі – Зеленський
6 липня, 19:59
Над водою лишилася тільки бічна частина корпусу судна
За невідомих обставин затонув один з найсучасніших кораблів Ірану
8 липня, 06:51
Рейсовий автобус, що прямував з Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем
У Молдові автобус, що прямував до Києва, потрапив у ДТП, є жертви (фото)
11 липня, 15:21

Події в Україні

На Тернопільщині перекинувся автобус із понад 40 прочанами (фото)
На Тернопільщині перекинувся автобус із понад 40 прочанами (фото)
Обстріл селища Буди під Харковом: кількість постраждалих зросла до 25
Обстріл селища Буди під Харковом: кількість постраждалих зросла до 25
DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
Втрати ворога станом на 14 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Зберігання продуктів без холодильника. Британські вчені та українські пасічники розробили спеціальну упаковку
Зберігання продуктів без холодильника. Британські вчені та українські пасічники розробили спеціальну упаковку
Міжнародний реєстр збитків: Банкова повідомила, що зміниться у цьому році
Міжнародний реєстр збитків: Банкова повідомила, що зміниться у цьому році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
19K
Прогноз магнітних бур на 14-16 липня: якою буде сонячна активність
8375
Експерт попередив жителів багатоповерхівок про важку зиму
7747
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
5823
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
4452
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Вчора, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Вчора, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Вчора, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
12 липня, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua