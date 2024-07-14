На Тернопільщині перекинувся автобус із понад 40 прочанами (фото)

До лікарні з травмами доправлено двох пасажирів

На Тернопільщині перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у транспортному засобі було понад 40 пасажирів. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

«Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 14 липня близько 8:00 ранку. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Тернопільського району», – зазначили правоохоронці.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет. Автобус перекинувся.

«В автобусі перебувала 41 особа, вони їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю. До лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється», – йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працюють правоохоронці, медики та рятувальники.

Місце ДТП на Тернопільщині фото: Нацполіція

Нагадаємо, що в Запорізькій області водій авто збив військового, який ішов узбіччям дороги. Чоловік помер на місці.

Крім того, в Рівненській області 6 липня на автодорозі поблизу села Верхів зіткнулися автоцистерна та мікроавтобус. Унаслідок ДТП загинуло 14 людей, серед загиблих – шестирічна дитина.