«Укргідроенерго» повідомило, скільки часу триватиме відновлення Дніпровської ГЕС

«Укргідроенерго» втратило через ворожі обстріли вже майже 45% генерації електроенергії

Серед 10 найбільших ГЕС України не залишилось жодної, яка б не зазнала ракетних атак росіян

Відновлення Дніпровської гідроелектростанції після російського ракетного обстрілу в ніч на 1 червня займе щонайменше три роки. Про це заявив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтерв’ю Forbes.

Зокрема, розбір завалів після обстрілу зайняв півтора місяця – його вдалося завершити лише 14 липня.

«Для ворога ДніпроГЕС більш досяжна, лінія фронту – за 50 км. Вони бʼють там різними ракетами – С-300, Х-101, Х-69. Не завжди наша повітряна оборона може справитись з таким навалом ракет», – сказав він.

Щонайменше три роки займе відновлення ДніпроГЕС до її версії до ракетного обстрілу, разом з тим потрібні додаткові ресурси для зменшення вразливості станції до нових імовірних атак росіян.

«Укргідроенерго» готує позови в міжнародні та національні суди щодо компенсації росіянами збитків через обстріл ДніпроГЕС – так само, як і щодо Каховської ГЕС.

Серед 10 найбільших ГЕС України не залишилось жодної, яка б не зазнала ракетних атак росіян. На середину липня по них завдано понад 120 ракетних ударів.

Повідомляється, що «Укргідроенерго» втратило через ворожі обстріли вже майже 45% генерації електроенергії.

Нагадаємо, «Укргідроенерго» на даний час працює у штатному режимі та забезпечує енергосистему України балансуючими потужностями.

Як повідомлялося, унаслідок російського масованого обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі, перебуває в критичному стані.

Раніше офіційна представниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву. Вона повідомила, що Україна нібито готує удар по Київській ГЕС.

До слова, сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився, діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.