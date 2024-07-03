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Держенергонагляд пояснив, чому відключення світла можуть різнитися з графіками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Держенергонагляд пояснив, чому відключення світла можуть різнитися з графіками
У разі неправильних відключень необхідно одразу повідомляти про це обленерго
фото з відкритих джерел

Якщо трапилося хибне не ввімкнення споживача, то оператори систем розподілу враховують це при наступних вимкненнях

У разі розбіжностях відключень світла зі встановленими графіками, необхідно повідомити про це обленерго. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

За словами Слободяна, споживачу, який має відключення у ті години, коли гарантовано повинно бути світло – необхідно обов'язково повідомити про це своєму оператору систем розподілу. Причина відключень може полягати в аварійній ситуації або ж в тому, що не спрацювала автоматика.

«З практики скажу, після того якщо трапилося хибне не ввімкнення споживача, то оператори систем розподілу враховують це при наступних вимкненнях. І тоді при наступній «сірій» зоні уже такого споживача можуть певний час не турбувати, а за рахунок інших черг, інших груп споживачів, цю ситуацію вирівнювати», – додав Слободян.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в Україні знову вимикатимуть світло. Обленерго будуть застосовувати графіки відключень електроенергії протягом доби.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

«Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: електроенергія відключення енергетика

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