Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний удар по багатоповерхівці у Києві: щонайменше п'ятеро зниклих безвісти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар по багатоповерхівці у Києві: щонайменше п'ятеро зниклих безвісти
Рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві
фото: ДСНС України, Facebook

Пошуково-рятувальні роботи тривають

Уночі 17 червня Росія масовано атакувала столицю України. Зокрема, ворог зруйнував багатоповерхівку в Солом'янському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову МВС Ігоря Клименка.

Клименко повідомив, що рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину  зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.

«Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію щонайменше про пятьох зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу», – поаідомив глава МВС

Загалом, за словами Клименка, кількість жертв російської атаки по України зросла:

  • у Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено
  • в Одесі – одна людина загинула, 10 поранено
  • у Київській та Чернігівській областях – по одній травмованій особі.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: росія Київ обстріл рятувальники університет Щастя ворог відео ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гашек розкритикував президента США Трампа
Гашек: Трамп допоміг Росії і Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі
20 травня, 13:17
Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
20 травня, 06:20
За словами президента, Росія продовжує затягувати війну й обманювати світ
Російський «меморандум» ніхто не бачив – Зеленський
29 травня, 19:31
Ситуація на фронті 31 травня
Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу
31 травня, 23:53
Збірна Італії є однією з найсильніших волейбольних команд світу
В Італії спростували інформацію про проведення волейбольної товариської гри з Росією
3 червня, 12:24
Вікторія Матейко і Петро Крилов у виставі «Метод 46»
Сексуальне насильство у театрах. У столиці відбулася скандальна прем'єра
8 червня, 22:00
Сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
РФ вночі атакувала Україну протикорабельною ракетою та 49 дронами: є влучання
8 червня, 09:33
Нова оцінка темпів виробництва Росією «шахедів» свідчить про п’ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024 року
П’ятикратне зростання. Розвідка повідомила, скільки «шахедів» РФ виробляє щомісяця
9 червня, 17:25
Організатор «схеми» разом зі спільниками за $12 тис. забезпечував «клієнтам» трансфер до прикордонних районів Закарпаття та перетин державного кордону
До ЄС за $12 тис. Поліція викрила киянина, який організував чергову схему для ухилянтів
13 червня, 15:58

Новини

Атака на Київ: «шахед» влучив у будинок поряд зі станцією швидкої допомоги
Атака на Київ: «шахед» влучив у будинок поряд зі станцією швидкої допомоги
У Дарницькому районі Києва утворилась масштабна вирва після атаки РФ (відео)
У Дарницькому районі Києва утворилась масштабна вирва після атаки РФ (відео)
Після нічної атаки у Києві знеструмлено понад 1 тис. осель
Після нічної атаки у Києві знеструмлено понад 1 тис. осель
На Київщині ворог пошкодив залізницю та вагони із зерном
На Київщині ворог пошкодив залізницю та вагони із зерном
Кличко показав докази використання Росією касетних боєприпасів у Києві (відео)
Кличко показав докази використання Росією касетних боєприпасів у Києві (відео)
Росіяни завдали один із найбільш страшних ударів по Києву – Зеленський
Росіяни завдали один із найбільш страшних ударів по Києву – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
97K
Скандал у Європарламенті: українська делегація залишила молодіжний форум через виступ Дар'ї Навальної
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
30K
На Київщині чоловіка вкусила рідкісна отруйна змія
23K
Три роки пекла. Мережу сколихнуло фото захисника після російського полону
11K
У Росії у ДТП загинув 20-разовий чемпіон світу

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua