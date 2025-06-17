Ракетний удар по багатоповерхівці у Києві: щонайменше п'ятеро зниклих безвісти

Рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві

Пошуково-рятувальні роботи тривають

Уночі 17 червня Росія масовано атакувала столицю України. Зокрема, ворог зруйнував багатоповерхівку в Солом'янському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову МВС Ігоря Клименка.

Клименко повідомив, що рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.

«Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію щонайменше про пятьох зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу», – поаідомив глава МВС

Загалом, за словами Клименка, кількість жертв російської атаки по України зросла:

у Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено

в Одесі – одна людина загинула, 10 поранено

у Київській та Чернігівській областях – по одній травмованій особі.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.