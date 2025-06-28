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Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 28 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1221-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 51 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб, здійснив 1170 ударів дронами-камікадзе та 4432 артилерійські обстріли.

Новини війни в Україні

28 червня станом на 22:00 відбулося 111 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 17 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані бомби, та здійснив 206 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, ще два бої тривають.

Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю — наразі точиться бій.

Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шістнадцять разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Від авіаудару КАБами постраждав населений пункт Підлиман.

Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. Ще один бій триває.

Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив тридцять чотири штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Противник завдав авіаудару по Покровську.

Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе та Шевченко, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Березове.

Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1221-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог Покровськ

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