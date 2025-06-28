Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1221-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 51 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб, здійснив 1170 ударів дронами-камікадзе та 4432 артилерійські обстріли.

Новини війни в Україні

28 червня станом на 22:00 відбулося 111 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 17 штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані бомби, та здійснив 206 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, ще два бої тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю — наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шістнадцять разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Від авіаудару КАБами постраждав населений пункт Підлиман.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. Ще один бій триває.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

На Покровському напрямку

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив тридцять чотири штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Противник завдав авіаудару по Покровську.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе та Шевченко, ще три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Березове.

Нагадаємо, триває 1221-й день повномасштабної війни в Україні.