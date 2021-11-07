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    Події в Україні

    Чи є обов’язковим носіння масок? Юристи нагадали, що говорить закон

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    Не всі пасажири столичної підземки дотримуються карантинних вимог - Чи є обов’язковим носіння масок? Юристи нагадали, що говорить закон
    Не всі пасажири столичної підземки дотримуються карантинних вимог
    фото: glavcom.ua

    Під час дії карантину ця вимога законна і за її невиконання передбачено штраф

    Використання медичних масок залишається основним способом уникнути інфікування коронавірусом та унеможливлює передачу вірусу. Ця вимога закріплена у Кодексі законів про адміністративні правопорушення, нагадує в матеріалі «Главкома» юрист Михайло Глуховський.

    Правник зауважив, що у ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення ідеться про те, що «перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

    Також лікарка-інфекціоністка вищої категорії Надія Дребот дала відповідь,чи носити маски вакцинованим від Covid-19.

    Питання про скасування маскового режиму в країні може бути піднято лише після вакцинації від коронавірусу абсолютної більшості населення України. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    Зазначимо, сертифікат про щеплення не входить до переліку документів, що підпадають під медичну таємницю.

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    Теги: штраф щеплення вакцинація населення час вірус коронавірус
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    Чи є обов’язковим носіння масок? Юристи нагадали, що говорить закон