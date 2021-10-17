Чи треба вакцинованим носити маски – відповідь МОЗ

В Україні створили 900 мобільних бригад, які будуть контролювати дотримання українцями карантинних норм

Ляшко розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим

Питання про скасування маскового режиму в країні може бути піднято лише після вакцинації від коронавірусу абсолютної більшості населення України. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

«У нас достатньо мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми знехтували протиепідемічними правилами. Тому, давайте наздоженемо вакцинацію до 70-80 відсотків, далі ми будемо сідати і разом приймати рішення, чи можемо ми вже позбутися масок на обличчі, чи ні», – повідомив міністр.

Очільник МОЗ додав, що в Україні створили 900 мобільних бригад, які будуть контролювати дотримання українцями карантинних норм. Порушників виявлятимуть і притягатимуть до адміністративної відповідальності.

Ляшко також уточнив, що маски повинні носити всі, в тому числі вакциновані двома дозами.

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня переходять у «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Крім того, з 21 жовтня жителі «червоної» зони не зможуть їздити автобусами, поїздами і літати літаками до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від Covid-19.

Нагадаємо, на території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Сovid-19. Цей регіон «перефарбувався» першим в Україні.

Як відомо, Запоріжжя вводить обмеження «червоного» рівня карантину.

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