МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні

Перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда переконує, що нині в Україні достатньо вакцини Covid-19 для усіх, хто бажає отримати щеплення

На даний момент у МОЗ немає розуміння про те, з якою частотою проводитиметься вакцинація

Україна планує забезпечувати громадян Covid-вакциною впродовж найближчих двох років. Про це сказав перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда на брифінгу, інформує кореспондент «Главкома».

На даний момент немає розуміння про те, з якою частотою проводитиметься вакцинація. Це залежатиме від ВООЗ, зазначив чиновник.

За його словами, нині в Україні достатньо вакцини Covid-19 для усіх, хто бажає отримати щеплення.

фото: glavcom.ua

До слова, в Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.

Також повідомлялося, що кияни активно вакцинуються: за тиждень – майже 200 тис. щеплень.

Глава МОЗ заявляв, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.



До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.