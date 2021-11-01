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    МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні

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    Перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда переконує, що&nbsp;нині в Україні достатньо вакцини Covid-19 для усіх, хто бажає отримати щеплення - МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні
    Перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда переконує, що нині в Україні достатньо вакцини Covid-19 для усіх, хто бажає отримати щеплення
    фото: glavcom.ua

    На даний момент у МОЗ немає розуміння про те, з якою частотою проводитиметься вакцинація

    Україна планує забезпечувати громадян Covid-вакциною впродовж найближчих двох років. Про це сказав перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда на брифінгу, інформує кореспондент «Главкома».

    На даний момент немає розуміння про те, з якою частотою проводитиметься вакцинація. Це залежатиме від ВООЗ, зазначив чиновник.

    За його словами, нині в Україні достатньо вакцини Covid-19 для усіх, хто бажає отримати щеплення.

    фото: glavcom.ua
    фото: glavcom.ua

    До слова, в Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.

    Також повідомлялося, що кияни активно вакцинуються: за тиждень – майже 200 тис. щеплень.

    Глава МОЗ заявляв, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні