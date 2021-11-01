МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні
На даний момент у МОЗ немає розуміння про те, з якою частотою проводитиметься вакцинація
Україна планує забезпечувати громадян Covid-вакциною впродовж найближчих двох років. Про це сказав перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда на брифінгу, інформує кореспондент «Главкома».
На даний момент немає розуміння про те, з якою частотою проводитиметься вакцинація. Це залежатиме від ВООЗ, зазначив чиновник.
За його словами, нині в Україні достатньо вакцини Covid-19 для усіх, хто бажає отримати щеплення.
До слова, в Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.
Також повідомлялося, що кияни активно вакцинуються: за тиждень – майже 200 тис. щеплень.
Глава МОЗ заявляв, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.
До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.
Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.
Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.
Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.
Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.
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