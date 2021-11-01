Вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати – Ляшко
Ляшко: завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів
Після тримісячного зростання Україна вийшла на фіксовану кількість госпіталізацій через Covid-19. При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
«Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання», – зазначив він.
За його словами, завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13,8 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.
До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.
Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.
Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.
Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.
Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.
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