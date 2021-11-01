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    Вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати – Ляшко

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    Найбільше дорослого населення щеплено у місті Київ - Вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати – Ляшко
    Найбільше дорослого населення щеплено у місті Київ
    фото скріншот відео

    Ляшко: завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів

    Після тримісячного зростання Україна вийшла на фіксовану кількість госпіталізацій через Covid-19. При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

    «Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання», – зазначив він.

    За його словами, завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13,8 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.

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    Теги: Україна хвороби щеплення вакцинація населення коронавірус Віктор Ляшко
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    Вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати – Ляшко