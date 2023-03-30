Чи є загроза нової атаки? ЗСУ пояснили, що стримує росіян

Сили оборони півдня припускають, що скоріш за все, ракетоносії не будуть застосовані, але все ж не виключила можливості ударів

Наразі в Чорному морі перебуває до шести ворожих кораблі

Російські війська зменшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі через негоду та шторм. Також погана погода заважає окупантам використовувати для атак авіацію та дрони. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Гуменюк, наразі в Чорному морі перебуває до шести ворожих кораблів, серед них – один підводний ракетоносій, тож через це загроза атаки не виключена.

«Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 ракет типу «Калібр». Це спосіб «залишатися на чергуванні» та нагадувати про власну присутність», – розповіла Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона допустила, що скоріш за все, ракетоносії не будуть застосовані, але все ж не виключила можливості ударів.

«Штормова погода критична і для літаків, не спостерігається і загроза «Шахедів» через поривчастий вітер», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.