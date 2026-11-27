У ніч проти 27 листопада росіяни завдали комбінованого удару по місту Ізюм у Харківській області. Внаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ізюмську МВА.

«Орієнтовно о 23:30 відбулось влучання орієнтовно з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) в районі ІПЗ. Внаслідок атаки попередньо зазнали пошкоджень декілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства, декілька автомобілів, виникала пожежа», – йдеться у повідомленні.

фото: Ізюмська МВА/Telegram

фото: Ізюмська МВА/Telegram

Згодом орієнтовно о 00:24 27 листопада в результаті «прильотів» ударних БпЛА виникло загорання господарчої споруди, пошкодження сусідніх приватних будинків в районі залізничного ринку та влучання в багатоквартирний житловий будинок в південній частині м. Ізюм, виникала пожежа.

За даними влади, наразі відомо про шість постраждалих осіб, їм надана необхідна медична допомога. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 листопада окупанти атакували обласний центр Запорізької області. Після удару загорілася виробнича будівля на території інфраструктурного об'єкта.