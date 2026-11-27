Ніч на 27 листопада запам'яталася атакою безпілотників на місто Єфремов Тульської області: під ударом опинилися завод синтетичного каучуку, залучений до виробництва ракетного палива для «Іскандерів», і місцева ТЕЦ. На момент публікації під атакою перебуває і Санкт-Петербург, наслідки уточнюються. Водночас Зеленський повідомив, що супутникова система Starshield знову повноцінно працює на підконтрольній Україні території. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 листопада.

Дрони атакували завод у РФ, який виробляє компоненти для «Іскандерів»

У місті Єфремов Тульської області повідомили про атаку безпілотників на завод синтетичного каучуку. Це підприємство залучене до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет комплексу «Іскандер».

Під удар потрапила й ТЕЦ, яка забезпечує теплом та електроенергією місто та місцеві промислові підприємства, зокрема сам завод. На момент публікації під атакою перебуває і Санкт-Петербург. Наслідки атаки уточнюються.

Росіяни вдарили по інфраструктурі Запоріжжя: спалахнула пожежа

Ворожий удар припав на інфраструктурні об'єкти міста, після чого виникла пожежа. Відомості про наслідки уточнюються.

Зеленський повідомив, що Starshield відновив роботу, а США дорікнув через Patriot

Президент розповів, що супутникова система Starshield знову повноцінно працює на підконтрольній Україні території. Водночас він дорікнув США через ракети Patriot.

Україна провела переговори з Лівією після удару по російському корвету

Київ провів розмову з Тріполі після ураження російського корвета. Український міністр запевнив, що дії України були спрямовані виключно проти російських військових об'єктів, які безпосередньо забезпечують війну Росії проти України.

«Путін хоче завершити війну»: Трамп пояснив, чому вірить у це

Американський президент вважає, що Володимир Путін хоче припинити війну проти України, і запевняє, що сам чинив тиск на Москву. Водночас він допустив участь російського диктатора в грудневому саміті «Групи двадцяти».

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