Коломойського із зали суду доправили в СІЗО

Коломойський може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень

Олігарх має провести під арештом два місяці

Суд із обрання запобіжного заходу Коломойському закінчився, його везуть у СІЗО, повідомляє «Радіо Свобода». За рішенням суду, олігарх має провести під арештом два місяці, або ж може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під вартою оліграх має перебувати у Дніпрі. Він повинен здати всі документи й не спілкуватися зі свідками. Адвокати можуть оскаржити рішення протягом 5 днів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Зеленський у зверненні побіжно згадав про арештованого олігарха Коломойського.