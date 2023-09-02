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Коломойський обрав для лави підсудних синьо-жовте вбрання: фоторепортаж

Надія Карбунар
glavcom.ua
Коломойський обрав для лави підсудних синьо-жовте вбрання: фоторепортаж
Коломойський заборонив знімати судове засідання
фото: Ян Доброносов/Facebook

Засідання проходить в закритому режимі

Шевченківський районний суд Києва 2 вересня обирає запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Відповідні світлини публікує РБК-Україна.

Коломойський обрав для лави підсудних синьо-жовте вбрання: фоторепортаж фото 1

Засідання, за наполяганням самого Коломойського, проходить в закритому режимі. Журналістів пустять тільки на оголошення ухвали суду.

Коломойський обрав для лави підсудних синьо-жовте вбрання: фоторепортаж фото 2

Для походу в суд олігарх обрав синій спортивний костюм. Під курткою можна розгледіти жовту футболку.

Коломойський обрав для лави підсудних синьо-жовте вбрання: фоторепортаж фото 3

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Також у вересні 2022 року детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

7 листопада 2022 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Теги: обшук Ігор Коломойський Укрнафта розслідування Україна влада

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