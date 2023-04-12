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Чи воюють в Україні війська НАТО: відповідь Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи воюють в Україні війська НАТО: відповідь Міноборони
В Україні немає військ НАТО
фото ілюстративне

Україна має повну довіру до американських союзників, незважаючи на витік інформації

Міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні. Такі чутки з'явилися після витоку секретних документів Пентагону. Про це повідомляє CNN.

«Це абсолютно неправда, що в Україні є війська НАТО», – заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Міністр оборони України Олексій Резніков також підтвердив, що ця інформація є фейковою. На інформацію про витік секретних документів США він наголосив, що в них «багато даних, які не відповідають дійсності й уже неактуальні».

Резніков впевнений, що США працюватимуть над тим, щоб нейтралізувати цей витік і уникнути цього в майбутньому. За його словами, Україна має «повну довіру до наших американських союзників», незважаючи на витік інформації.

Міністерка оборони Іспанії зазначила, що єдність союзників в рамках НАТО та Європейського Союзу залишається сильною, і Росія не зможе її розірвати.

Нагадаємо, триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Теги: Україна США НАТО

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