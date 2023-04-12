Чи воюють в Україні війська НАТО: відповідь Міноборони

Україна має повну довіру до американських союзників, незважаючи на витік інформації

Міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні. Такі чутки з'явилися після витоку секретних документів Пентагону. Про це повідомляє CNN.

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«Це абсолютно неправда, що в Україні є війська НАТО», – заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Міністр оборони України Олексій Резніков також підтвердив, що ця інформація є фейковою. На інформацію про витік секретних документів США він наголосив, що в них «багато даних, які не відповідають дійсності й уже неактуальні».

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Резніков впевнений, що США працюватимуть над тим, щоб нейтралізувати цей витік і уникнути цього в майбутньому. За його словами, Україна має «повну довіру до наших американських союзників», незважаючи на витік інформації.

Міністерка оборони Іспанії зазначила, що єдність союзників в рамках НАТО та Європейського Союзу залишається сильною, і Росія не зможе її розірвати.

Нагадаємо, триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.