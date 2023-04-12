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Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Снаряди для танків і артилерії виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією
фото з відкритих джерел

Боєприпаси часів СРСР є найбільш витребуваними у ЗСУ

Державний концерн «Укроборонпром» передав Збройним силам України чергову партію 122-міліметрових артилерійських снарядів. Про це повідомляє інформаційний ресурс підприємства.

Перед цим зброярі передали у війська танкові 125-мм снаряди.

Саме у таких боєприпасах наші війська відчувають найгострішу потребу. Адже на озброєнні у ЗСУ переважають танки та гармати ще радянських часів. Снаряди, що випускаються у більшості країн НАТО, до них не підходять. Тому швидке налагодження випуску боєприпасів радянського зразка є надзвичайно важливим завданням, йдеться у повідомленні «Укроборонпрому».

У концерні кажуть, що обидва снаряди – 122-мм артилерійський і 125-мм танковий – виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням українських фахівців. Ймовірно, йдеться про одну з країн, що раніше входила до колишнього Варшавського договору. Там могли зберегтися потужності, необхідні для виробництва «радянських» боєприпасів.

До слова, український оборонний завод «Маяк» почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси для підрозділів Збройних сил України. 

Теги: Укроборонпром зброя війна

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