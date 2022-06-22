Ракетний удар залишив Крим без газу, а окупантів без «очей»: що відомо про «вишки Бойка»

Рашисти, які перетворили бурові установки на військові об’єкти, погрожують Україні відповіддю

Черговим фронтом російсько-української війни стали українські газодобувні об'єкти у Чорному морі, які були вкрадені окупантами ще 2014 року.

Що таке «вишки Бойка»

«Вишками Бойка» називають само підйомні бурові установки «Петро Годованець» та «Україна», які були куплені 2011 року для державного підприємства «Чорноморнафтогаз». У той час міністром палива та енергетики працював відомий проросійський політик Юрій Бойко, тому в ЗМІ ці об’єкти почали називати «вишками Бойка».

2014 року Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у справі про купівлю «вишок Бойка», підозрюючи у цих угодах корупційну складову. Причиною була купівля бурових установок не напрямку у виробника, а через британського посередника, компанію Highway Investments Processing. Пізніше, влітку 2015-го, було відкрите ще одне кримінальне провадження – щодо розкрадання грошей при закупівлі буксирів, які транспортували бурові установки.

Перепрофілювання по-окупантськи

У грудні того ж року російські окупанти, які захопили «Петро Годованець» та «Україну» під час окупації Криму, передислокували «вишки Бойка» ближче до Кримського півострова.

Рашисти використовували ці об’єкти не тільки для видобутку корисних копалин, а і з військовою метою. Так, військовий експерт Михайло Гончар наголосив, що на «вишках Бойка» були встановлені радіолокаційні системи типу «Нева», які дозволяли контролювати повітряний та надводний простір між Одеською областю та Кримом.

Цю інформацію підтвердив і речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. Він заявив, що на бурових установках були розміщені невеликі військові гарнізони. Крім того, там розташовувалися сили протиповітряної оборони, деякі види озброєння. «Ці об'єкти допомагали ворогові виконувати певні функції, у тому числі з блокування української частини Чорного моря», – зазначив Братчук.

Український удар

Збройні сили України завдали ракетного удару по «вишках Бойка» 20 червня. Факт удару відразу ж визнав гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов. Він також заявив, що на цих об’єктах у момент удару перебували 109 російських військових. Кримський колаборант визнав і наявність поранених та зниклих безвісти.

Того ж дня, за інформацією Telegram-каналу «Збройні Сили України. Війна з окупантами», одна із вишок обвалилася. А наступного дня стало відомо, що окупанти не змогли загасити пожежу, яка розпочалася після обстрілу – і вогонь дійшов безпосередньо до свердловини.

Російські погрози

У відповідь на ракетний удар ЗСУ Росія почала погрожувати Україні відповіддю. Так, «депутат» Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет заявив, нібито у РФ тепер розв’язані руки, і вона може завдати удару по «центрах прийняття рішень».

Міністерство оборони Росії, визнавши факт влучання українських ракет у «вишки Бойка», заявило, що завдало удару у відповідь. За словами представника рашистського міноборони, крилаті ракети «Онікс» знищили ангари із безпілотниками «Байрактар» на одеському аеродромі «Шкільний».

Самі росіяни бідкаються, що внаслідок удар по «вишках Бойка» окупований Крим залишиться без газу. Російські ЗМІ стверджують, що вкрадені у України об’єкти є одним із двох джерел палива для півострова. Другим є газопровід, прокладений із Краснодара, але його потужність не зможе забезпечити увесь Крим газом.