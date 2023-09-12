Повернення під контроль України «вишок Бойка»: деталі спецоперації

Росіяни вже понад рік не контролюють частину Чорного моря, де розташовані «вишки Бойка»

Уже понад рік частину Чорного моря, де встановлені так звані «вишки Бойка» та про взяття яких під контроль повідомили в ГУР, повністю контролюють берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил ЗСУ. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що російські військові кораблі припинили туди заходити після того, як вдалося потопити корабель "Василь Бех".

Корабель «Василь Бех» – затонув у червні 2022 року. Тодішній голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що судно підбили Військово-морські сили України.

«Був у них такий корабель, який транспортував озброєння та особовий склад на острів Зміїний. І після цього вони зробили вже висновки. І понад рік ми не спостерігали там присутності. Але не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група з використанням якихось інших маломірних, наприклад, човнів для того, щоб доставити особовий склад. Тому, звісно, ця операція теж була ризикованою достатньою мірою, і, звісно, покладатися лише на цю інформацію спецпризначенці не могли», – наголосив Плетенчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що найскладніше було дістатися до «вишок» на гумових човнах. Українські спецпризначенці ризикували життям, адже окрім загрози висадки диверсійних груп з малих човнів на «вишки Бойка», існувала також небезпека з повітря.

Окрім того, зазначається, що попри те, що ВМС звільнили цю зону від присутності російських військових кораблів, її все одно умовно можна вважати сірою.

Тому що там, на жаль, поки що постійно присутня російська авіація. Ворожі літаки ведуть розвідку і навіть завдають вогневого ураження.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.