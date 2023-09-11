Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву

«Нафтогаз» готовий розпочати експлуатацію «вишок Бойка»

Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як «Вишки Бойка». Відтак, очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявив про готовність розпочати експлуатацію цього обладнання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нафтогаз» готовий розпочати експлуатацію «вишок Бойка» фото: скріншот

«Група «Нафтогаз» готова розпочати експлуатацію за призначенням цього обладнання, щойно це дозволятиме безпекова ситуація», – написав Чернишов.

Зазначимо, Україна повернула під контроль т.зв. вишки Бойка. Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вишки Бойка» – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.