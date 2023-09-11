Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву
«Нафтогаз» використовуватиме «вишки Бойка», щойно це дозволятиме безпекова ситуація
фото з відкритих джерел

«Нафтогаз» готовий розпочати експлуатацію «вишок Бойка»

Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як «Вишки Бойка». Відтак, очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявив про готовність розпочати експлуатацію цього обладнання.

«Нафтогаз» готовий розпочати експлуатацію «вишок Бойка»
«Нафтогаз» готовий розпочати експлуатацію «вишок Бойка»
фото: скріншот

«Група «Нафтогаз» готова розпочати експлуатацію за призначенням цього обладнання, щойно це дозволятиме безпекова ситуація», – написав Чернишов.

Зазначимо, Україна повернула під контроль т.зв. вишки Бойка. Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

«Вишки Бойка» – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»

Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.

Читайте також: Ракетний удар залишив Крим без газу, а окупантів без «очей»: що відомо про «вишки Бойка»
Теги: Нафтогаз України газ Крим Олексій Чернишов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти перекрили рух Керченським мостом
Окупанти перекрили рух Керченським мостом
5 вересня, 19:53
«Нафтогаз України» закупила 1,6 млн кубометрів природного газу в приватних українських видобувників на Українській енергетичній біржі
Ціни на газ для населення. Глава «Нафтогазу» звернувся до споживачів
28 серпня, 15:43
Маяк на мисі Тарханкут, поблизу якого відбувся бій між окупантами та українським десантом
Окупанти панікують через повторну висадку українського десанту в Криму (аудіо)
25 серпня, 20:01
Морські дрони – ефективна зброя для стримування окупантів
Буданов розповів, який відсоток українських морських дронів знищує Росія
24 серпня, 12:04
Потужні міжнародні бренди вже домовились з Україною про роботу в Криму
Потужні міжнародні бренди вже домовились з Україною про роботу в Криму
23 серпня, 16:01
У Кремлі вимагали «будь-що убезпечити» міст, який є критично важливим для воєнної логістики окупантів
Окупанти топлять пороми у Керченській протоці: яка мета
22 серпня, 18:40
Данілов зазначив, що Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити.
Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим
22 серпня, 13:31
Переважна частка «нових кримських туристів» у 2022-23 роках вдягнута в армійський камуфляж російської армії
«Туризм» в камуфляжі. Справжні особливості кримського курортного сезону 2023
21 серпня, 15:01
Над розробкою дронів працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та IT-фахівці
СБУ показала «Морських малюків», які атакували Кримський міст (відео)
16 серпня, 11:22

Економіка

Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву
Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву
Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії
Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії
Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва
Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва
«Центр Разумкова» зафіксував позитивну динаміку приросту газовидобутку «Нафтогазом»
«Центр Разумкова» зафіксував позитивну динаміку приросту газовидобутку «Нафтогазом»
Як зміниться ВВП у наступному році? Уряд дав позитивний прогноз
Як зміниться ВВП у наступному році? Уряд дав позитивний прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
41K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
30K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування
26K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
18K
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9510
Греція змінила термін перебування для біженців з України

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту