Україна повернула «Вишки Бойка». «Нафтогаз» зробив заяву
«Нафтогаз» готовий розпочати експлуатацію «вишок Бойка»
Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи неподалік від окупованого Криму, відомі як «Вишки Бойка». Відтак, очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявив про готовність розпочати експлуатацію цього обладнання.
«Група «Нафтогаз» готова розпочати експлуатацію за призначенням цього обладнання, щойно це дозволятиме безпекова ситуація», – написав Чернишов.
Зазначимо, Україна повернула під контроль т.зв. вишки Бойка. Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».
Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.
Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.
Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.
Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»
Як повідомлялося, під час удару на бурових платформах в Чорному морі перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Також відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки.
Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» вже дістався свердловини, окупантам не вдавалося його загасити понад місяць.
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