Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали

Політик та бізнесмен був фігурантом багатьох гучних справ

Ексвласник компанії «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого звинувачують у держраді, запам’ятався не лише проросійськими поглядами, а й кількома скандалами. Добірку гучних справ, пов’язаних із діяльністю політика і бізнесмена, публікує dsnews.ua.

Після приватизації «Моторобудівника» Богуслаєва звинувачували в тому, що для отримання контролю над підприємством він використав фіктивні документи, а деякі ЗМІ писали, що йому допомогли політичні зв'язки, зокрема – з Кучмою. У результаті частину акцій повернули державі.

Після Помаранчевої революції, коли президентом став Віктор Ющенко, Богуслаєв постійно критикував нову команду та звинувачував їх у непрофесіоналізмі. У відповідь влада поставила під сумнів легальність приватизації «Мотор Січі» – підприємство потрапило до списку об'єктів, «вкрадених у держави» і таких, що підлягають реприватизації, а проти керівництва заводу було порушено кілька кримінальних справ за ухилення від сплати податків.

Напередодні президентських виборів-2010 у навколополітичних колах ходили чутки, що Богуслаєв підтримуватиме не Януковича, а Юлію Тимошенко, яка тоді обіймала посаду прем'єр-міністра. Богуслаєв нібито навіть мав намір назвати нову модель літака на її честь – «Юля». «Регіонали» не пішли на розрив стосунків із Богуслаєвим, оскільки він був одним із спонсорів Партії регіонів, але на наступних парламентських виборах його виключили із партійного списку, відправивши балотуватися мажоритарним округом.

У 2013 році в інтернеті розповсюдили знімок Богуслаєва, який відпочивав у московському ресторані з молодою дівчиною. Причому на фото дівчина тримала 74-річного одруженого Богуслаєва за інтимне місце. Як з'ясували ЗМІ, на фото була 21-річна уродженка Запоріжжя Олена Неборачко, яка мала славу затятої тусовщиці.

У січні 2014 року Богуслаєв голосував за пакет «диктаторських законів» Януковича, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова. Був одним із співавторів скандального звернення депутатів Партії регіонів та КПУ до польського Сейму про визнання Волинської трагедії геноцидом поляків. Також під час роботи у Верховній Раді Богуслаєв мав славу затятого прогульника, ловили його і на неперсональному голосуванні – «кнопкодавстві».

У 2014 році російські бойовики «ДНР» захопили місто Сніжне Донецької області, де розташовувався Сніжнянський машинобудівний завод, що входить до складу «Мотор Січі». За деякими даними, росіяни вивезли все обладнання на територію РФ, а на місці заводу тепер розташована база для ремонту військової техніки. Однак у 2016 році СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування тероризму представниками заводу «Мотор Січ», оскільки підприємство нібито зберігало контроль над заводом та платило бойовикам. У квітні 2018 року співробітники СБУ проводили обшуки у «Мотор Січі». Прессекретар СБУ Олена Гітлянська пізніше пояснила, що обшуки проводились у зв’язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Після окупації Криму Росією і початку російської збройної агресії на Донбасі «Мотор Січ» також звинувачували у продажах авіамоторів для російських військових літаків. Для прикриття угоди під виглядом технічного обслуговування нібито проводилися через Білорусь. У Білорусі «Мотор Січ» Боуслаєва ще у 2011 році отримала близько 60% акцій Оршанського авіаремонтного заводу за інвестиційним договором про комплексний розвиток. Але у 2018 році прокуратура Білорусі порушила справу проти посадовців української компанії за заподіяння збитків в особливо великому розмірі. Незабаром президент Білорусі Олександр Лукашенко відібрав у Богуслаєва завод, заявивши про його передачу у власність білоруської держави.

У 2018 році пряме постачання деталей двигунів в РФ з «Мотор Січі» припинилося, компанія почала відправляти безпосередньо в Росію тільки двигуни для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій. Одночасно «Мотор Січ» почала масово постачати деталі для двигунів до Боснії та Герцеговини, на нову компанію DOO Inzeniring BN. За даними міжнародної митної бази Importgenius, надалі ця боснійська компанія надсилала деталі для гелікоптерів до РФ на дві російські фірми Богуслаєва – «ВКМС» та «ВК-МС».

Нагадаємо, ввечері, 22 жовтня, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. Ексвласника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва звинувачують у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Також СБУ повідомила подробиці затримання Богуслаєва.