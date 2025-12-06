Аварійні відключення світла застосовано у низці регіонів України

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на НЕК «Укренерго».

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – ідеться у повідомленні.

В «Укренерго» зазнача.ть, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – наголошують в енергокомпанії.