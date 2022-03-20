Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)
Внаслідок удару біля багатоповерхівки спалахнули припарковані автомобілі
Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські міста, зокрема, знищуючи цивільну інфраструктуру. Уламки ворожого оснаряду влучили в житловий будинок в Києві. Про це повідомили очевидці, в місцевих Telegram-каналах.
За попередньою інформацією, снаряд був підбитий, прямого попадання в будинок не було.
Інформація уточнюється.
В Telegram-каналах з’явилися перші кадри з місця події.
На опублікованих у мережі кадрах видно охоплені вогнем автомобілі та вибиті вікна та балкони багатоповерхівки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.
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