Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)

Уламки ворожого оснаряду влучили в житловий будинок в Києві

Внаслідок удару біля багатоповерхівки спалахнули припарковані автомобілі

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські міста, зокрема, знищуючи цивільну інфраструктуру. Уламки ворожого оснаряду влучили в житловий будинок в Києві. Про це повідомили очевидці, в місцевих Telegram-каналах.

За попередньою інформацією, снаряд був підбитий, прямого попадання в будинок не було.

Інформація уточнюється.

В Telegram-каналах з’явилися перші кадри з місця події.

На опублікованих у мережі кадрах видно охоплені вогнем автомобілі та вибиті вікна та балкони багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.