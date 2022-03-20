  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)

    Уламки ворожого оснаряду влучили в житловий будинок в Києві - Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)
    Уламки ворожого оснаряду влучили в житловий будинок в Києві
    фото: Киевский движ

    Внаслідок удару біля багатоповерхівки спалахнули припарковані автомобілі

    Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські міста, зокрема, знищуючи цивільну інфраструктуру. Уламки ворожого оснаряду влучили в житловий будинок в Києві. Про це повідомили очевидці, в місцевих Telegram-каналах.

    За попередньою інформацією, снаряд був підбитий, прямого попадання в будинок не було.

    Інформація уточнюється.

    В Telegram-каналах з’явилися перші кадри з місця події.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)
    Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)
    Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)
    Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)
    Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)
    Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)
    фото: Киевский движ

    На опублікованих у мережі кадрах видно охоплені вогнем автомобілі та вибиті вікна та балкони багатоповерхівки.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Київ війна Україна будинок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти знову вдарили по Києву: уламки снаряду влучили у багатоповерхівку (фото, відео)