Київ вже має план оборони на випадок повторного наступу РФ

У столиці ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони

На випадок повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва

Безпосередньої загрози Києву на сьогодні немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок повторного наступу ворога. Про це в ефірі національного телемарафону сказав начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук.

«Безпосередньої загрози столиці сьогодні немає. Але враховуючи, що столиця – це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію – це повторний наступ», – сказав Корнійчук.

За його словами, на випадок повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва, врахувавши усі недоліки й прорахунки під час такого наступу на початку війни.

«Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. В цьому плані передбачено форми й способи дій військ, а також підготовки інфраструктури. В тому числі фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з дальніх підступів до кварталів у центрі міста», – зазначив Корнійчук, не вдаючись у подробиці через військову таємницю.

Відомо, що понад місяць окремі частини Київської області перебували в окупації. На початку квітня їх повністю звільнили від російських загарбників.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть повторно розпочати наступ у напрямку на Київ, Суми та Чернігів. За його словами, це може статися до того, як почнуть діяти санкції та в Україну приїде зброя.