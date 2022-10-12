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Атака дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Рашисти можуть атакувати Тернопільську, Вінницьку та Хмельницьку області

У Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях лунають сирени. Російські загарбники підняли в небо дрони-камікадзе.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Вінницькій області.

Карта повітряних тривог станом на 17:25
Карта повітряних тривог станом на 17:25
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Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

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