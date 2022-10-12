Атака дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу
Рашисти можуть атакувати Тернопільську, Вінницьку та Хмельницьку області
У Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях лунають сирени. Російські загарбники підняли в небо дрони-камікадзе.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Вінницькій області.
Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.
Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.
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