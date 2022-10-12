Окупанти атакували Вінниччину дронами
Сили ППО знищили ворожі безпілотники на Вінничині
Українські захисники під час останньої повітряної тривоги збили на Вінниччині два дрони-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.
«Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що повітряна тривога триває.
Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.
Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.
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