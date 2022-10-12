Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Вінниччину дронами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували Вінниччину дронами
Сергій Борзов/Telegram

Сили ППО знищили ворожі безпілотники на Вінничині

Українські захисники під час останньої повітряної тривоги збили на Вінниччині два дрони-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

«Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повітряна тривога триває.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Читайте також:

Теги: Україна росія Вінниччина безпілотник окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде
Посли ЄС погодили створення тренувальної місії для ЗСУ
Посли ЄС погодили створення тренувальної місії для ЗСУ
Пентагон заявив, що українські війська змінили динаміку війни
Пентагон заявив, що українські війська змінили динаміку війни
Лукашенко продовжує постачати РФ техніку: ешелони відправили у бік Луганська (відео)
Лукашенко продовжує постачати РФ техніку: ешелони відправили у бік Луганська (відео)
Окупанти атакували Вінниччину дронами
Окупанти атакували Вінниччину дронами
Атака дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу
Атака дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Вперше Путін програє війну
93K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
89K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
72K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
52K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
44K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту