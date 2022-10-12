Окупанти атакували Вінниччину дронами

Сили ППО знищили ворожі безпілотники на Вінничині

Українські захисники під час останньої повітряної тривоги збили на Вінниччині два дрони-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

«Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повітряна тривога триває.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.