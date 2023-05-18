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«Це найбільша дезінформація». Лукашенко панікує через контрнаступ ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Це найбільша дезінформація». Лукашенко панікує через контрнаступ ЗСУ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться контрнаступу ЗСУ
фото: Белта

Білоруський диктатор заявив, що жоден український контрнаступ неможливий, а потім взявся випрошувати переговори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко  на зустрічі із учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ вигадав, що контрнаступу ЗСУ на фронті нібито не буде, і назвав його найбільшою дезінформацією України. Про це повідомляють білоруські ЗМІ. 

«Повинен сказати, найбільша дезінформація – це контрнаступ. Жодного контрнаступу, на мій погляд, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п'яти на фронті воювати за технікою та живою силою – це просто безумство!» – сказав білоруський диктатор

Лукашенко також вважає інформацію про контрнаступ «нагнітанням» та «накручуванням українців для того, щоб продовжувати та втопити нас у цьому протистоянні».

«У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом просто», – сказав Лукашенко.

Лукашенко також заявив нібито президент України висуває попередні умови щодо переговорів, щоб їх не допустити: «Які можуть бути попередні умови? Треба сісти за стіл переговорів і вже там виробляти всякі умови».

Нагадаємо, що самопроголошений білоруський диктатор Лукашенко розповів, що Росія була готова укласти договір щодо «врегулювання конфлікту в Україні».

«З першого дня парламентарі Росії у цьому брали участь безпосередньо. Нами було запропоновано: давайте сядемо за стіл переговорів. Ну, надавали по морді один одному – давайте поговоримо, давайте зупинимо цю війну. Три раунди в Білорусі пройшло. Потім не те тісно стало Зеленському, не те ще щось – до Туреччини поїхали. Добре, давайте в Туреччині. На стіл поклали проєкт договору. Якби Росія зараз його читала, вона б збожеволіла. Він абсолютно був невигідний Росії. Але Росія погодилася», – сказав Лукашенко.

За словами самопроголошеного президента країни, перш ніж звинувачувати Білорусь в розширенні конфлікту, треба повернутися за стіл переговорів та «взяти не той документ (який вироблявся на початковому етапі в ході кількох раундів російсько-українських переговорів, що відбулися – «Главком»)», а новий для того, щоб зупинити війну.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко контрнаступ

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