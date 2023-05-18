США повідомили, чи пішли ЗСУ у контрнаступ

Джейк Салліван: «Ці типи військових операцій більш динамічні, більш багатошарові, більш багатогранні»

Салліван не уточнив, чи почався довгоочікуваний контрнаступ Києва проти Росії

У деяких частинах фронту України веде інтенсивну військову активність. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Bloomberg.

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При цьому він не уточнив, чи почався довгоочікуваний контрнаступ Києва проти Росії.

«Це не схоже на висадку в день D на пляж. Ці типи військових операцій більш динамічні, більш багатошарові, більш багатогранні», – сказав Салліван.

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Радник президента США заявив, що це питання «в очах того, хто дивиться», додавши, що він віддасть перевагу Україні, щоб охарактеризувати її військові дії.

Як пише видання, посилилися спекуляції про те, чи був неминучий великий поштовх України повернути свою територію, коли президент Володимир Зеленський повернувся із турне європейськими столицями, закликаючи надати більше зброї. Очікується, що кампанія розпочнеться наприкінці весни або на початку літа, коли бруд висохне на землі.

Триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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