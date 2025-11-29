Чорновол запросила Єрмака в свій підрозділ

«Андрій Єрмак буде звичайним бійцем без минулого. Зможе опинитися, ніби в іншому житті, як в паралельній реальності», – заявила екснардепка

Колишня нардепка, а нині військовослужбовиця ЗСУ, Тетяна Чорновол заявила про готовність взяти ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака до свого підрозділу. Як інформує «Главком», Чорновол зазначила: якщо він справді хоче на фронт, може почати життя «звичайного бійця без минулого».

«Готова взяти Єрмака у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші. Я бережу своїх, поважаю, кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями і нашою бойовою робото, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики. Тому якщо Єрмак, справді хоче на фронт і справді воювати, візьму до себе», – зазначила вона.

Із її слів, «Андрій Єрмак буде звичайним бійцем без минулого. Зможе опинитися, ніби в іншому житті, як в паралельній реальності».

Нагадаємо, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт.

Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.