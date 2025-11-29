Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чорновол запросила Єрмака в свій підрозділ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чорновол запросила Єрмака в свій підрозділ
Тетяна Чорновол готова взяти Єрмака в свій підрозділ
фото з відкритих джерел

«Андрій Єрмак буде звичайним бійцем без минулого. Зможе опинитися, ніби в іншому житті, як в паралельній реальності», – заявила екснардепка

Колишня нардепка, а нині військовослужбовиця ЗСУ, Тетяна Чорновол заявила про готовність взяти ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака до свого підрозділу. Як інформує «Главком», Чорновол зазначила: якщо він справді хоче на фронт, може почати життя «звичайного бійця без минулого».

«Готова взяти Єрмака у свій взвод. Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці, мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші. Я бережу своїх, поважаю, кожному знаходиться робота по його здібностях. Ми маленький взвод, відрізані від всього світу, живемо лише своїми підвалами-позиціями і нашою бойовою робото, ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки війною, ніякої політики. Тому якщо Єрмак, справді хоче на фронт і справді воювати, візьму до себе», – зазначила вона.

Із її слів, «Андрій Єрмак буде звичайним бійцем без минулого. Зможе опинитися, ніби в іншому житті, як в паралельній реальності».

Нагадаємо, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт.

Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.

Читайте також:

Теги: робота Андрій Єрмак Тетяна Чорновол звільнення фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Чорновол запросила Єрмака в свій підрозділ
Чорновол запросила Єрмака в свій підрозділ
Морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ
Морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ
Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський
Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський
Журналіст Роман Бочкала зняв документальний фільм про роботу елітного спецпідрозділу ГУР
Журналіст Роман Бочкала зняв документальний фільм про роботу елітного спецпідрозділу ГУР
Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua