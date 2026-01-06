На Закарпатті дерево впало на восьмирічну дівчинку: дитина загинула

Це сталося під час того, як знайомий сім’ї зрізав дерева неподалік їх будинку

На Закарпатті внаслідок падіння дерева загинула восьмирічна дівчинка. Дитина гралася поблизу місця, де знайомий її родини зрізав багаторічні рослини. Про це повідомляє поліція області.

Так, 5 січня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони констатували смерть дитини у селі Вінкове Мукачівського району. Дівчинка померла до приїзду «швидкої».

Для з’ясування обставин на місце виїхали співробітники Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції.

Стало відомо, що 8-річна дівчинка загинула внаслідок нещасного випадку – на дитину впало дерево. Це сталося під час того, як знайомий сім’ї зрізав дерева неподалік їх будинку. У той час дівчинка гралася поруч. Її мама перебувала у будинку.

Наразі на місці події тривають невідкладні слідчі дії. Поліція документує злочин.

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції відкрили два кримінальні провадження – за вбивство з необережності за частина 1 статті 119 Кримінального кодексу та невиконання батьками обов'язків щодо догляду за дитиною за стаття 166 ККУ. Досудове розслідування триває.

