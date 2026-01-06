Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Закарпатті дерево впало на восьмирічну дівчинку: дитина загинула

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті дерево впало на восьмирічну дівчинку: дитина загинула
На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини
фото: Національна поліція України

Це сталося під час того, як знайомий сім’ї зрізав дерева неподалік їх будинку

На Закарпатті внаслідок падіння дерева загинула восьмирічна дівчинка. Дитина гралася поблизу місця, де знайомий її родини зрізав багаторічні рослини. Про це повідомляє поліція області.

Так, 5 січня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони констатували смерть дитини у селі Вінкове Мукачівського району. Дівчинка померла до приїзду «швидкої».

Для з’ясування обставин на місце виїхали співробітники Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції.

Стало відомо, що 8-річна дівчинка загинула внаслідок нещасного випадку – на дитину впало дерево. Це сталося під час того, як знайомий сім’ї зрізав дерева неподалік їх будинку. У той час дівчинка гралася поруч. Її мама перебувала у будинку.

Наразі на місці події тривають невідкладні слідчі дії. Поліція документує злочин.

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції відкрили два кримінальні провадження – за вбивство з необережності за частина 1 статті 119 Кримінального кодексу та невиконання батьками обов'язків щодо догляду за дитиною за стаття 166 ККУ. Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, Національна поліція розпочала службове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків. 

На гірськолижному курорті Asarigawa Onsen у місті Отару (острів Хоккайдо) сталася смертельна аварія. 5-річний Хіната Ґото, який приїхав на відпочинок із родиною, загинув після того, як його руку затягнуло в механізм траволатора – рухомої доріжки для підйому.

Читайте також:

Теги: дитина поліція смерть Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Де Бук брав участь у двох чемпіонатах світу
Колишній захисник збірної Бельгії з футболу помер через крововилив у мозок
8 грудня, 2025, 16:18
Посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: затримано другого підозрюваного
9 грудня, 2025, 14:34
Поліція затримала 24-річного киянина, раніше судимого за вчинення грабунку
Погрожував охоронцю супермаркету, щоб не платити за товар. Поліція Києва затримала підозрюваного
15 грудня, 2025, 10:08
Запуск феєрверків в Україні заборонений
Поліція дозволила використовувати у новорічну ніч хлопавки, але не феєрверки. Що варто знати
31 грудня, 2025, 12:16
Рассел Вілсон був родом із Госфорда (штат Новий Південний Уельс)
Доброволець з Австралії загинув у боях за Україну
2 сiчня, 02:58
Демонстранти в Іспанії спалюють прапор США під час протесту проти дій Сполучених Штатів у Венесуелі
Мадуро в слідчому ізоляторі, протести проти дій США у Венесуелі: головне за ніч
4 сiчня, 06:19
Петро Остапишин 38 років був ведучим програми «Концерт вітань»
Помер легендарний ведучий Остапишин
24 грудня, 2025, 10:11
Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
Наркотики через вікно власної квартири: киянка постане перед судом за збут метадону
2 сiчня, 16:21
Наслідки влучання БпЛА у приватну клініку на Оболоні
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
Вчора, 08:33

Події в Україні

На Закарпатті дерево впало на восьмирічну дівчинку: дитина загинула
На Закарпатті дерево впало на восьмирічну дівчинку: дитина загинула
Снігопади й хуртовини накриють Україну: морози сягнуть до -23°
Снігопади й хуртовини накриють Україну: морози сягнуть до -23°
Російський дрон поранив трьох поліцейських на Запоріжжі
Російський дрон поранив трьох поліцейських на Запоріжжі
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми 6 січня 2026 року
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми 6 січня 2026 року
У низці областей 6 січня 2026 року застосовано аварійні відключення світла
У низці областей 6 січня 2026 року застосовано аварійні відключення світла
Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на шести локаціях
Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на шести локаціях

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua