«Відправляюсь на фронт». Андрій Єрмак зробив гучну заяву після відставки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Відправляюсь на фронт». Андрій Єрмак зробив гучну заяву після відставки
Андрій Єрмак зробив гучну заяву після відставки
фото: Офіс президента

Наразі невідомо, як саме Єрмак планує приєднатися до Збройних сил України чи на яких умовах вирушить на передову

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив для NYP, що він вирушає на передову. Його заява пролунала всього через декілька годин після звільнення з посади, передає «Главком».

Журналістка Кейтлін Дорнбос опублікувала повідомлення Єрмака, у якому він і зробив зізнання.

«Я йду на передову і готовий до будь-яких репресій», – заявив Єрмак. Він підкреслив, що є «чесною та порядною людиною» і вибачився за можливу відсутність відповіді на дзвінки.

«Відправляюсь на фронт». Андрій Єрмак зробив гучну заяву після відставки фото 1

Єрмак також зазначив, що служив Україні та був у Києві 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

«Мене осквернили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблем для Зеленського, я йду на фронт. Мене обурює бруд, який на мене висловлюють, і ще більше мене обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні», – додав він

Наразі невідомо, як саме Єрмак планує приєднатися до Збройних сил України чи на яких умовах вирушить на передову. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

До слова, у матеріалі «Главкома» «Єрмак йде. Історія найвитривалішого шефа президентської канцелярії» зазначено, що Єрмак встановив рекорд за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів Офісу (Адміністрації) президента України: більше п’яти років – з лютого 2020 року. І, вочевидь, бив би рекорди далі, якби не став антигероєм справжнього детективного серіалу.

