Зустріч «коаліції охочих», декларація про розгортання західних військ в Україні. Головне за 6 січня

Зустріч «коаліції охочих», Україна, Франція та Британія підписали декларацію про розгортання західних військ, оголошено дату фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026. «Главком» склав добірку новин 6 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зустріч «коаліції охочих»

6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковану заяву.

«Члени коаліції, України та Сполучених Штатів зібралися сьогодні в Парижі. Ми всі наголосили на нашій відданості справедливому та тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та вітали досягнутий прогрес, зокрема в переговорах між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами», – йдеться в тексті заяви.

Як зазначається, «коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».

Кабмін погодив кандидатури очільників ОВА в чотирьох областях

Кабінет міністрів вніс подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення нових керівників ОВА в чотирьох областях. Як розповіла Свириденко, уряд провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА.

Глава уряду наголосила, що завдання полягає в тому, щоб посилити стійкість регіонів, особливо прифронтових. Йдеться про сфери оборони, підтримки ветеранів, освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад.

Україна, Франція та Британія підписали декларацію про розгортання західних військ

У Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що створення багатонаціональних сил забезпечить «своєрідну гарантію» Україні після припинення вогню. За його словами, триває підготовка до створення багатонаціональних сил у повітрі, на морі, на землі. Вони повинні забезпечити «певну форму заспокоєння наступного дня після припинення вогню».

Тим часом український президент заявив, що військові Франції, Британії та України працювали детально щодо розміщення сил, кількості, конкретних видів зброї, складових Збройних сил.

Оголошено дату фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

У грудні 2025 року стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Це переможниці відбору Jerry Heil (у 2024 році з alyona alyona) та Monokate (у 2020 році у складі гурту Go_A), фіналісти тогорічного відбору Molodi, учасник попередніх національних відборів Laud, нові виконавці Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, «ЩукаРиба», а також The Elliens, у складі яких фронтвумен є представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.

«Резерв+» надсилатиме сповіщення про відправку повістки

Застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Зазначається, що сповіщення в застосунку не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

«Функція добровільна – користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. ⁠У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП. ⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою», – вказано в повідомленні.