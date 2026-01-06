Головна Країна Події в Україні
Снігопади й хуртовини накриють Україну: морози сягнуть до -23°

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Україні різко зіпсується погода
фото з відкритих джерел

10-11 січня прогнозується різке похолодання до -23° морозу в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях

У найближчі дні в Україні очікується погіршення погоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В Україні 8-9 січня очікуються сніг, хуртовини та ожеледиця, місцями до 25 см снігу. 10-11 січня прогнозується різке похолодання до -23° морозу в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

«8–9 січня у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині очікується ускладнення погоди», – повідомили у ДСНС.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що у західних, Вінницькій та Житомирській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-25 см), місцями пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах сніговий накат, подекуди снігові замети.

У Київській та Чернігівській областях значний сніг та мокрий сніг (приріст снігового покриву 5-15 см, на півночі областей до 25 см), місцями хуртовина та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; на півдні Київської, Чернігівської, в Сумській та Черкаській областях сніг з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

10-11 січня внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря очікується похолодання: зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20° морозу (місцями до 23° морозу), вдень до 9-15° морозу; 

У Кіровоградській та Полтавській областях вночі та вдень до 6-12° морозу; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях температура вночі та вдень від 4° морозу до 4° тепла.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях», – зазначили синоптики.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в низці областей України. 

