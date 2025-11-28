Головна Країна Політика
Зеленський офіційно звільнив Єрмака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: Keystone Press Agency

Глава держави підписав указ про звільнення керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №868/2025.

«Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади керівника Офісу президента України», – йдеться в указі.

Зеленський офіційно звільнив Єрмака фото 1

Нагадаємо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак йде у відставку. Глава держави заявив, що запускає перезавантаження Офісу президента. Він анонсував консультації з новим кандидатом посаду керівника Банкової.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

