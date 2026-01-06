У грудні українські дрони знищили стільки окупантів, скільки РФ мобілізувала за місяць

Загальна кількість уражених цілей безпілотниками Сил оборони зросла на 31%

Минулого місяця підрозділи безпілотних систем Сил оборони вперше знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки РФ призвала за місяць. Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами генерала, на 2026 рік передбачається подальше нарощення спроможностей підрозділів безпілотних систем.

«Завдяки нашій військовій розвідці знаємо, що противник має не менш амбітні плани. Росіяни пішли нашим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тис. військовослужбовців. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165,5 тис. А до 2030 року – майже до 210 тис. Також нам відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів у РФ виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких БпЛА щодоби», – каже Сирський.

Головком повідомив, що поставив завдання формувати спеціальні підрозділи, покликані ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів. Він пояснив, що той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів.

«В грудні нашими підрозділами безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виконано близько 339 тис. завдань, наземних роботизованих комплексів (НРК) – майже 2,1 тис. Загальна кількість уражених/знищених цілей безпілотниками Сил оборони зросла на 31%, а кількість ураженого особового складу противника – більш як на чверть», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив першому віцепремʼєр-міністру Михайлу Федорову разом з міністром оборони Денисом Шмигалем та командуванням Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і антидронового захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони.