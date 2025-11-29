Головна Країна Політика
Хто очолить Офіс президента після Єрмака: версія аналітиків DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Хто очолить Офіс президента після Єрмака: версія аналітиків DeepState
Головним претендентом на посаду керівника Офісу президента України після відставки Андрія Єрмака є його заступник Павло Паліса
фото: Суспільне

Павло Паліса може очолити Офіс президента

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, хто може очолити Офіс президента після відставки Андрія Єрмака, передає «Главком».

За повідомленням аналітиків, новим керівником Офісу президента може стати військовий та заступник очільника Офісу президента Павло Паліса.

«За нашою інформацією на сьогоднішній день президент розглядає кандидатуру Павла Паліси як глави Офісу. Паліса доволі продуктивно себе проявив в роботі на посаді заступника керівника Офісу президента, маючи досвід навчання та хороші контакти з американцями, що дуже потрібно в сьогоднішніх реаліях. Зокрема, вже є набутий досвід, будучи учасником всіх переговорних процесів глав держав», – йдеться у повідомленні DeepState.

Варто зазначити, що агенція «Укрінформ» із посиланням на власне джерело стверджує, що головним претендентом на посаду керівника Офісу президента України після відставки Андрія Єрмака є його заступник Павло Паліса.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

До слова, у матеріалі «Главкома» «Єрмак йде. Історія найвитривалішого шефа президентської канцелярії» зазначено, що Єрмак встановив рекорд за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів Офісу (Адміністрації) президента України: більше п’яти років – з лютого 2020 року. І, вочевидь, бив би рекорди далі, якби не став антигероєм справжнього детективного серіалу.

Теги: кадрові зміни Андрій Єрмак Офіс президента Павло Паліса

