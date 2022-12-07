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Коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: прогноз Данілова

Альона Боженко
glavcom.ua
Коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: прогноз Данілова
Секретар РНБО розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ та Донецьк
фото ілюстративне

На думку Данілова, ключовим етапом війни за Незалежність нашої держави стане зимовий період

Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя навесні 2023 року. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, ключовим етапом у війні стане зима.

«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв, що українські війська затягують зашморг навколо Криму. Лінія постачання від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ вже частково прострілюється Himars.

Додамо, за даними Інституту вивчення війни в Донецькій області російські окупанти не припиняють штурмові дії в районах Бахмута та Авдіївки, а в Луганській області військові ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове – Кремінна

Теги: ЗСУ війна окупанти незалежність військові

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